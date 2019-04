El Pulso del Fútbol, 22 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los tres máximos goleadores de la Liga Águila y lo que le brindan sus equipos a cada uno de ellos. César dijo “creo que el que tiene más equipo es Aristeguieta con el América y por eso tiene más mérito que Cano sea el goleador del torneo”. Sobre el tema Óscar opinó “según las estadísticas Cali apoya mucho a Dinenno, al igual que el América a Aristeguieta. Pero en la cancha se ve otra cosa y creo que los tres equipos están muy parejos en jugar en función de sus delanteros”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador del Junior Luis Fernando Suárez y el estilo de juego que ha impuesto en el club barranquillero. Según Óscar “fue muy malo lo que declaró Suárez, él dijo que, si el Junior se clasificaba entre los ocho, iba a cambiar el estilo de juego. A mí no me parece que un técnico salga con eso”. Por su parte César resaltó “en el análisis el Junior no ha perdido, se ha hecho fuerte en la defensa, aunque no es el equipo con menos goles en contra. El equipo con menos goles en contra es el Pasto, al que le han hecho diez goles”.

Además opinaron sobre las groserías que gritan algunos de los hinchas de Santa Fe, cada vez que el arquero visitante hace un saque de meta. Para César “ese tipo de incultos deberían ser sancionados por la Dimayor, tendrían que sancionar a la hinchada y sobre todo a la de Santa Fe en Bogotá”. Mientras Óscar destacó “estoy de acuerdo con lo de la sanción, aunque cabe aclarar que eso no sucede en todos los estadios del país”.

No olvide escuchar el audio del programa.