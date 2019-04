Pilar Quintana: “Leí mucho sobre los viajes de Che Guevara en moto”

Pilar Quintana manifestó que cuando chiquita escribió un poema (muy malo) de un payaso que tenía la cara pintada de felicidad pero por dentro estaba muy triste; “las máscaras que tenemos es un tema muy recurrente en mi literatura”, dijo.

Estudió comunicación porque le interesa crear y no ser crítica de la literatura. “Yo me imaginaba que iba a ser periodista, aunque en la primera clase de redacción dije que no quería redactar”, afirmó Quintana, pero desde los comienzos de la universidad empezó a escribir libretos.

“Mi trabajo como escritora siempre ha sido solemnizar la escritura para que sea de un lenguaje más coloquial”.

Lo primero que hizo Pilar fue recorrer Suramérica durante un año como mochilera, huyendo de Cali y haciendo lo que quería, ya que a le gusta viajar. Porque el papá la ponía a leer mucho sobre los viajes de Che Guevara en moto.

Además le gusta la selva y duró 5 meses en Bolivia en un refugio de animales silvestres en la rehabilitación de un jaguar.