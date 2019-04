Mi Banda Sonora con María Cristina Caycedo

María Cristina Caycedo, nació en Cali. Desde niña su padre le inculco el arte, cada mañana el sonido de la música clásica era de no faltar en casa. La belleza de Cristina es su adolescencia era única, pues una tarde Héctor Ulloa se la encontró en la calle y le propuso se parte de la caratula de un disco. Su madre no estuvo de acuerdo ya que era una mujer muy estricta, pero aun así ella aceptó.

Lea también: Mi Banda Sonora con Amparo Grisales

El amor llego a la vida de María Cristina cuando conoció a Jimmy Salcedo se enamoró profundamente del cual quedaron recuerdos especiales y oscuros. Gracias a Jimmy, Caycedo ingreso al mundo del espectáculo. Estudio periodismo en la Universidad del Rosario. Uno de los momentos más felices y especiales fue el nacimiento de su hija Débora.

Conozca las canciones que marcaron la vida de esta gran mujer:

Scheherezade (Fragmento)-Korsakov

No te engañes corazón-Agustín Irusta

Alfonsina y el mar-Mercedes Sosa

Lo mismo que a usted-Tito Rodríguez

Negrita-Silva y Villalba

Urge-Vicente Fernández

Boquita salá-Pacho Galán

Tolú-Lucho Bermúdez

Cinco Centavitos-Héctor Ulloa

Maria Cristina-Jimmy Salcedo

Green green grass of home-Tom Jones

Pata pata-Miriam Makeba

Sin una ilusión-Jimmy Salcedo

A ti-Joe Dassan

All of me-Billie Holiday

Caruso-Lucio Dalla

Il ricordo di un amore-Pino Daniele

De qué manera te olvido-Marco Antonio Muñiz

Dance me to the end of love-Leonard Cohen