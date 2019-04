¿Por qué no confiamos ni en el vecino?

Un tema apropiado para la reflexión en Semana Santa es el de la confianza entre los colombianos.

El tema surge en Hora 20 a raíz de una encuesta que reveló el programa “Confía” del que hacen parte la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Banco de Bogotá, el sector privado y medios de comunicación.

La hizo la medidora Infométrika entre 11.966 personas, con más de 60 variables, en 41 municipios y con resultados interesantes sobe confianza. Esto es lo que arrojó la encuesta:

• El 93% de las personas no confía en los empresarios ni en el sector privado. En Buenaventura el 99% no les cree.

• El 73% de los colombianos no confían en sus vecinos, siendo mayor la desconfianza en el sector rural: 83%.

• El 84% de las personas no confía en los medios de comunicación. La radio es el medio que más confianza genera: 40%, seguido por la tv: 34%.

• El 86% no confía en las instituciones del Estado. En este apartado, el 87% no creen en Gobierno Nacional y el 52% considera que los líderes y los políticos no se preocupan por lo que ellos piensan.

• Y un dato muy interesante: el 68.5% creen que la división entre colombianos es por causa del conflicto, más que por lo religioso o por las diferencias étnicas y culturales.

Diversas explicaciones

La periodista Lariza Pizano, editora política de Semana, pone de presente que en las encuestas hay una constante en la falta de credibilidad en la democracia y asegura que entre más se divulguen los escándalos, la gente cree menos en todo.

“La polarización está ligada a la pérdida de confianza”, dice.

Respecto de la encuesta en lo que tiene que ver con la polarización, el analista Juan Pablo Estrada asegura que los colombianos no hemos hecho “ningún esfuercito” para doblar la página.

“La confianza se construye, se crea y se genera. Pero la forma en la que vivimos no permiten esos escenarios de construcción”, expone.

El analista Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, considera que hay aspectos sobre la desconfianza en el sector rural que deben ser mirados con cuidado.

Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, es de la opinión de que un aspirante que busque el poder debe tener la capacidad decir qué está bien y qué no para lograrlo, algo que quien busque ser elegido debería internalizar.

“Habiendo competido en una campaña hago un mea culpa y me propongo volver la campaña mucho más reflexiva”, opina.