El Pulso del Fútbol, 16 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería opinaron sobre quién ha sido el mejor jugador samario en la historia del balompié colombiano. César dijo “hay gente que mete a Alexis Henríquez por los títulos, pero para mí, hay tres. Alfredo Arango, que no lo vi jugar, pero todos dicen que era un fuera de serie, “El pibe” Valderrama, que todos sabemos lo que hizo y Falcao que es el mejor de ellos”. Sobre el tema Óscar opinó “lo digo sin ninguna duda, el mejor es Falcao, porque Valderrama fue muy bueno, pero fracasó en Europa”.

Le puede interesar también: El 'Cucho' Hernández lidera los convocados al Mundial Sub20

Otro de los temas tuvo que ver con la salida del entrenador Fernando “El pecoso” Castro del América de Cali y las razones de esa decisión. Según Óscar “no se puede especular, es falso que hubo una pelea entre “el pecoso” y los jugadores, es falso que se le pararon los jugadores y es falso que había una rosca de jugadores extranjeros; la verdad es que “el pecoso” abandonó el América por problemas de salud”. Por su parte César complementó “es que no hay otra razón, no puede ser por resultados, porque el América va quinto en la Liga Águila y a excepción del Pasto, todos los equipos que están arriba del club escarlata en la tabla, tienen mejor nomina”.

Le puede interesar también: "A Tulio le habla un españolete, quien sabe que DT traerán": Pecoso Castro

Además opinaron sobre el técnico que más tiempo ha durado en el banquillo de un equipo colombiano en la historia. Para César “no he escudriñado mucho, pero estoy seguro que el que más ha estado al frente de un equipo en Colombia es el medico Gabriel Ochoa Uribe”. Asimismo Óscar destacó “coincido, debe ser Gabriel Ochoa en su paso por el América entre el 79 y el 87, fueron ocho años. Eso es un record, porque hay otros como Comesaña o “el zurdo” López en el Junior, pero no seguido, sino en varias temporadas”.

Le puede interesar también: Equidad busca en El Campín tiquete a segunda fase de Sudamericana

No olvide escuchar el audio del programa.