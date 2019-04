Mi Banda Sonora con Manuel Drezner

Manuel Drezner, nació en Costa Rica y desde los tres años ha crecido en Colombia. Durante su niñez sus padres le incursionaron la lectura y la música. Drezner estudió ingeniería acústica y pionero en el desarrollo de la industria de grabación musical en Colombia llamado Ingeson, siendo el punto de partida de las producciones más importantes en la historia musical de nuestro país.

Durante más de 60 años Manuel Drezner ha escrito ensayo, columnas y libros en relación a la música Uno de sus grandes gustos es el cine ya que tiene una colección de 10.000 películas clásicas. Tuvo la oportunidad de conocer a grandes personajes como Guillermo Cano, Gabriel García Marques, Fernando Gómez Agudelo entre otros.

Conozca las canciones que marcaron la vida de este gran periodista cultural:

Sinfonía de los juguetes-Joseph Haydn

Para Elisa-Beethoven

Mack the knife-Bobby Darin

La historia del soldado-Igor Stravinsky

Coplas picarescas-Lizardo Diaz

Sobre el puente de Avignon-Jean Sablon

Fumando espero-Carlos Dante & Alfredo De Angelis

El romance del cacique y la cautiva-Oscar Golden

Cachipay-Jaime Llano González

Atardecer en Patiasao-Alex Tovar

Polka el Barrilito

As time goes by-Música de Casablanca

When the saints go marching in-Louis Armstrong

Pequeña serenata nocturna-Mozart

El lago de los cisnes-Chaikovsky

Yellow Submarine-The Beatles

Pasodoble clásico español

Himno de la alegría (fragmento).Beethoven