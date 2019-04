‘Cosecha de Logros’, las historias del agro colombiano en las redes

‘Cosecha de logros´ es la nueva propuesta digital de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Se trata de una serie web que narra, a través de cuatro capítulos, la transformación de las prácticas agrícolas de los trabajadores agrarios desde su propia voz, en temáticas como manejo agronómico disruptivo, cuidado de medio ambiente, nutrición y la relación entre el apicultor y el agricultor colombiano.

María Helena Latorre, directora ejecutiva de la Cámara de Procultivos de la ANDI, señaló que “ellos nos muestran cómo cambiaron la dieta para nutrir mejor su cultivo y al final tener uno más sano, que produce tres veces más y aseguran la comercialización de sus cosechas”.

En la primera entrega se cuenta la historia de dos familias cacaocultoras de San Vicente de Chucurí, quienes, gracias a su trabajo en el manejo disruptivo agronómico, lograron aumentar sus cosechas.

Luis Fernando Martínez, presidente de la junta directiva de la entidad, explicó que a través de esta serie web se busca incentivar a los campesinos a tecnificarse. “Con ‘Cosecha de logros’ estamos presentando lo que se vio en el 2018; el año pasado impactamos más de 10.000 agricultores con este mensaje, donde no es llevarles información sino trabajar a través de sus prácticas y de su conocimiento, una metodología que les haga más fácil entender cómo esa innovación puede ayudarles en el campo”.

Sin embargo, algunos ingenieros agrónomos como Efraín Rodríguez, afirmaron que “hay muy buenas intenciones pero se quedan en el camino, simplemente suministro de material vegetal y el acompañamiento es parcial, entonces de ahí en adelante el productor queda solo”.

Mencionó que aunque la tecnología no es cara, los bancos no otorgan tantas facilidades como dicen, “porque primero, las exigencias que hacen son bastante limitantes; y segundo, el banco presta el recurso pero no se coordina con los municipios esa asistencia técnica, entonces el campesino no sabe para dónde ir, fracasa y queda con una deuda que no puede pagar y le rematan su predio”.

Foto: cortesía ANDI

Frrete a esta situación, la ANDI indicó que actualmente trabaja de la mano con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para facilitar la certificación en buenas prácticas y así lograr más beneficios a nivel nacional e internacional.

“Si nosotros nos certificamos podemos exportar a otros países, entonces tenemos que trabajar de la mano con la Sociedad de Agricultores de Colombia, con el Ministerio, con el ICA, con los demás gremios de agricultores para que podamos llevarle esa información para que nuestros agricultores accedan a estos mercados”, dijo Martínez.

El primero de los episodios ya se encuentra del canal de YouTube de la ANDI y cada viernes se estrenará uno nuevo de ‘Cosecha de logros’.

En cuanto a temas adversos que maneja la serie, los agroquímicos entraronn en un debate: Mientras la Andi apuntó: “nuestro trabajo es hacerle entender al agricultor que la producción en tecnología, el uso de agroquímicos, de fertilizantes de manera correcta, redunda en productividad”; el ingeniero anotó que “el efecto de los agroquímicos en la salud y para el suelo es importante, siempre llega una cantidad grande a las plazas de mercado, porque muchas veces la nula asesoría se exagera su uso causando incluso intoxicaciones”.

Aun así, el presidente insistió en que “la industria de los agroquímicos es la más regulada del planeta y para irnos acercando, aquí en Colombia estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud, con el ICA, para que todos estén seguros de que cuando nosotros proponemos un producto para atender una plaga, una enfermedad, una maleza, esta traducida en la dosis correcta”.

Según Organización Mundial de la Salud, en 2015 se registraron 3 millones de personas envenenadas por plaguicidas, la mayoría de países en desarrollo.