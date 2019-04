El Pulso del Fútbol, 9 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el estilo de juego que tuvo el Real Madrid en la obtención de cuatro de las últimas cinco Champions League. Óscar dijo “la verdad es que tuvo varios estilos de juego, yo lo vi jugar mucho al contragolpe, aprovechando la velocidad de Cristiano Ronaldo. Otras veces jugó mucho por las bandas con Carvajal y Marcelo”. Sobre el tema César opinó “lo que yo vi, fue que el Real Madrid tuvo mucha personalidad y también tenía una gran jerarquía y categoría”.

Otro de los temas fue una corrección de César, en la que rectificaba que el Deportivo Pasto había jugado en Ipiales y por eso se había presentado poca asistencia en el estadio. Según César “si fue un error, no sabía que el pasto había jugado en Ipiales, que es una plaza a la cual le caben 4.500 personas. Sin embargo, solo fueron 3.000”. Por su parte Óscar resaltó “debió llenarse, no puede ser que un estadio tan pequeño no alcance todo el aforo, era fácil llenar ese estadio”.

Además opinaron sobre el anuncio de que Colombia será la sede de la Copa América 2020 en conjunto con Argentina. Para César “llegaron muchos correos diciendo que ya habían decidido que Colombia era la sede única para el torno, pero eso no era realidad, hubo mucha desinformación”. Mientras que Óscar destacó “yo si hubiera preferido que Colombia hiciera la Copa América sola, o no hacerla. Colombia tiene toda la infraestructura y ya lo demostró en el Mundial sub-20 que hizo en 2011”.

