No comer carne mejora la digestión y da más energía

Dejar de comer carne y no sufrir traumatismos en la salud es posible, pero hay que hacerlo de manera adecuada, afirmó la nutricionista Maria Paula Estela Villegas, en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

Dijo que la decisión de no comer carne no se puede tomar a la ligera, es importante conocer todos los aspectos y asistir donde un experto antes de decidir una dieta vegetariana.

Y señaló que, en su experiencia, no consumir proteína animal mejora notablemente los procesos digestivos y el nivel de energía “es impresionante”.