Katherine Rojas: La sociedad no entiende a las víctimas

Este martes 9 de abril Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas y entre un sin número de actividades que se harán, se destaca el que realizará la Unidad de Víctimas en el Centro Comercial Gran Estación con más de 100 unidades de emprendimiento de víctimas del conflicto.

La iniciativa Emprendimiento Mommy Glade fue creada por Katherine Rojas, mujer víctima del conflicto que inicialmente vendía ropa en la calle y que en estos momentos brinda empleo a 13 personas, entre ellas madres cabezas de familias y víctimas del conflicto armado.

“Claramente no ha sido fácil, es un proceso de resiliencia que vivimos todas las víctimas del conflicto cuando llegamos a Bogotá. Hay muchos factores a los que te tienes que enfrentar, muchas veces cuando eres victima la sociedad no te ve como víctima sino como victimario. El hecho de no contar con la suficiente capacidad formativa te hace todo más vulnerable”, recalcó Katherine.