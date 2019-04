Iván Cepeda sobre carta a ELN: No creemos en soluciones de carácter militar

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el senador y ex negociador de paz con el ELN, Iván Cepeda se refirió a la carta que fue enviada a la delegación de la guerrilla que se encuentran Cuba, en la que les solicitan un cese unilateral al fuego para avanzar hacia el fin del conflicto con este grupo armado ilegal.

Aseguró que se trata de un llamado del país, que se está realizando a través de los ex negociadores que coinciden en que el rompimiento de las negociaciones, "está llevando al recrudecimiento de la violencia".

"Actos de violencia que ponen en riesgo a la población civil y que terminan en enfrentamientos entre la fuerza publica y unidades de la guerrilla del Eln. Esto tiene que parar", consideró.

El ex negociador Cepeda lamentó que no existan acercamientos para retomar los diálogos y aseguró que los firmantes de la carta coinciden en que una solución de carácter militar no es la vía para la búsqueda de la paz y para el fin del conflicto con el Eln.