Gobierno espera desbloqueo de la Panamericana en próximas horas

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que esperan la decisión de los líderes de la Minga Indígena de levantar el bloqueo sobre la Vía Panamericana, considerando las medidas cautelares que fueron ordenadas por el Juzgado Segundo de Popayán frente a la protesta.

Si bien, la decisión del juez Laboral del Circuito de Popayán que anticipó Caracol Radio ordena mantener la movilidad por la vía alterna, la ministra Gutiérrez invitó a las comunidades indígenas a la reflexión y a respetar los derechos como el de la movilidad que tiene el resto de los colombianos.

Para la ministra del Interior el Auto del Juez es claro, "la vías no deben ser bloqueadas, se está perjudicando a terceros que no están involucrados y que no participan en las protestas".

"Se trata de un pronunciamiento importante para efectos del futuro y para que no se vuelvan a presentar estas situaciones", explicó.

Aseguró que la Fuerza Pública cumplirá la medida ordenada por el juez para, "mantener abierta la vía alterna, que ha permitido el envió de víveres, de alimentos y el suministro de combustible".

Aseguró que en la tarde de este viernes, cuando se retomen los diálogos con las comunidades indígenas se llevará a la mesa esta decisión del juzgado de Popayán para ponerlo a consideración de los líderes de la protesta.

Frente a las negociaciones aseguró que se ha cumplido una gran proporciones de los acuerdos establecidos con los pueblos ancestrales del Cauca, opero advirtió que la orden del presidente, Iván Duque es que, "el Gobierno no se puede comprometer a lo que no puede cumplir".

Por esto, lamentó que no se llegará a un acuerdo frente a $4,6 billones de pesos que están requiriendo los líderes de la protesta en programas y proyectos adicionales, que no se pueden incluir en los presupuestos actuales que fueron establecidos.