El Pulso del Fútbol, 4 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el nivel de la Liga Águila, en comparación con las ligas más importantes del mundo. Óscar dijo “en la Premier League los jugadores no tienen la necesidad de salir a equipos de otros países, porque su liga es muy fuerte. Pero aquí en Colombia si tienen que salir y por eso en los resultados, la liga es pobre”. Sobre el tema César opinó “me parece que en este momento la liga colombiana es deficiente, no se ve un buen espectáculo colectivamente y los principales equipos aun no terminan de despegar”.

Le puede interesar también: Colombia conservó el puesto 12 en el Ranking FIFA

Otro de los temas tuvo que ver con el empate 2-2 como local del Deportes Tolima frente al Jorge Wilstermann de Bolivia, por el grupo G de la Copa Libertadores. Según Óscar “la clasificación del Tolima a la próxima fase de la Copa Libertadores está muy complicada, por la sencilla razón de que tiene dos partidos muy difíciles de visitante y el que tiene como local es contra Boca Juniors”. Por su parte César resaltó “es que desperdicio el “papayazo” más grande que tuvo, lo dejo ir, porque iba ganando ayer 2-0 y en torneos internacionales no se puede desaprovechar esa ventaja”.

Le puede interesar también: Tolima cede puntos en casa y se complica en la Libertadores

Además opinaron sobre los últimos goles de tiro libre de Lionel Messi con el Barcelona y qué es lo que define a un buen cobrador. Para César “un buen cobrador de tiros libres se mide por la eficacia que tiene a la hora de patearlos, en comparación con el número de goles que anota. Messi cada vez que le queda uno, es medio gol”. Mientras que Óscar destacó “yo solo valoro al cobrador por los goles, pues no están bien cobrados cuando no terminan en gol, que al final, es el objetivo final de cada jugada en el fútbol”.

Le puede interesar también: Cali debutará ante Guaraní en Copa Sudamericana

No olvide escuchar el audio del programa.