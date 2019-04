El Pulso del Fútbol, 2 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los comportamientos o formas de vivir el balompié que le hemos aprendido en el fútbol colombiano a los países del sur del continente. Óscar dijo “comparto la idea de que nos hemos copiado en muchas cosas de las costumbres de otros países, yo por ejemplo me copié del formato de algunos programas deportivos que daban en la mañana en Brasil y Argentina”. Sobre el tema César complementó “a veces copiarse es aprender, pero hay que aprender mucho más las cosas buenas, que las malas. Hay que volver a rescatar las cosas buenas de otros países del continente”.

Otro de los temas fue la rentabilidad que tienen los equipos del Torneo Águila, en relación con los clubes que juegan en la Liga Águila. Según César “para los equipos de la “B”, como está planteado el campeonato en el tema de los derechos de televisión, en el que es igual para toso los equipos, es un gran negocio y por eso algunos equipos prefieren estar en la segunda categoría, en lugar de ascender”. Por su parte Óscar destacó “ese fenómeno no puede compararse a lo que sucede en otras ligas, en donde los equipos grandes ganan más. Un presidente de un club de la “B” me dijo que gana entre 1.000 y 1.500 millones al año, entonces si es un buen negocio tener un equipo en esa categoría, así no tenga hinchas”.

Además opinaron sobre la posibilidad de que Eduardo Lara vuelva a dirigir en las categorías inferiores de la Selección Colombia. Para Óscar “ya se les debe perdonar a Eduardo Lara y a Reinaldo Rueda por sus errores del pasado, ellos son excelentes entrenadores y les fue muy bien dirigiendo en la Sub-20”. Mientras que César resaltó “a mí me gustaría, pero el problema es que yo no creo que se devuelvan de dirigir equipos importantes a dirigir en categorías menores. Si Cárdenas hubiera estado dirigiendo en el Cali, no hubiese ido a la Sub-17”.

No olvide escuchar el audio del programa.