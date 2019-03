Cuando seas grande, el musical tributo al rock en español de los 80

Este viernes 29 de marzo en el Teatro ABC de Bogotá se presenta, en única función, el musical “Cuando seas grande” bajo la dirección del actor y músico Mario Duarte y la participación de artistas como Piyo Jaramillo, Bako, la banda de los 80 y un grupo de actores.

Jaramillo explicó, en LO MÁS CARACOL, que durante el musical él y otros cantantes como Bako, interpretarán canciones emblemáticas del rock en español, de finales de la década de los 80. De manera simultánea actores dramatizar la historia de un grupo de jóvenes y las peripecias que hicieron para asistir al concierto de conciertos de 1998 en el Campin de Bogotá.

El repertorio musical, según relato de Piyo Jaramillo, está compuesto por temas de Hombres G, Enanitos verdes, Toreros Muertos y Compañía ilimitada, entre otros. La boletas para la única función de “Cuando seas grandes, de este viernes 29 de marzo a las 8:00 de la noche, están disponibles en TuBoleta.com o en las taquillas del Teatro ABC, calle 104 #17-22.

La historia

Marta Pilar esta lista para el Concierto y Lolita desesperada llama afanosamente a una emisora juvenil para ganar su entrada. Miguel ha trabajado duro y ha comprado dos boletas. Dennis tiene su lugar asegurado gracias a su apellido. Todos quieren ir pero ninguno querrá ir solo.

A las 5 en punto Compañía Ilimitada dio inicio al concierto, 70 mil personas comienzan a saltar y en la tarima Elsa saluda al Alcalde mientras la multitud canta eufóricamente. Pero no todo es alegría, Marta se ha desmayado, Lolita no encuentra al amor de su vida y para Denis y Miguel las noticias no son las mejores.

Las bocinas revientan, las luces de colores iluminan el escenario hecho con andamios y cubierto con una bandera, los artistas están listos y Mateos furioso por los retrasos. Es el 17 de septiembre de 1998, el día en el que el Rock en español cambió la historia de Bogotá.

