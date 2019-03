El Pulso del Fútbol, 28 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería compararon a Lionel Messi con Pelé, teniendo en cuenta que ambos son los máximos goleadores de sus selecciones. Óscar dijo “son dos jugadores con estilos diferentes, a Pelé me tocó verlo algunas veces en vivo y en directo y otras en vídeo, pero creo que es más completo y tiene la ventaja de los títulos mundiales”. Sobre la comparación César opinó “no hay nada que hacer, Pelé tiene sus tres títulos mundiales, además, creo que es más letal y tiene más armas que Messi”.

Otro de los temas en el programa trataba el gran número de lesiones que ha sufrido la plantilla de Atlético Nacional y si este problema tiene alguna explicación. Según Óscar “para explicar por qué hay tanto lesionado en Nacional, hay varios temas, puede ser un exceso de trabajo en el entrenamiento o falta de prevención, y eso lo tiene que solucionar el departamento médico”. Por su parte César destacó “hay muchísimos jugadores lesionados y puede que sea la forma de entrenar, sin embargo, las casualidades también pueden existir”.

Además opinaron sobre si Juan Carlos Henao es el mejor arquero de la historia del Once Caldas o se lo puede comparar con otros porteros destacados del club, como Carlos Munutti. Para Óscar “los dos son muy buenos, pero Henao tiene la ventaja de que ganó una Copa Libertadores y fue campeón en los torneos de 2003 y 2010”. Mientras que César resaltó “Henao es lejos el mejor arquero que ha tenido Once Caldas. Así no se cuenten los títulos, Henao estuvo mucho tiempo más que Munutti en el Once Caldas y se destacó más”.

