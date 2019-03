El Pulso del Fútbol, 27 de marzo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre si se le estaba dando mucha relevancia a la actuación de Luis Díaz con la Selección Colombia. César dijo “a Luis Díaz lo iban a vender mucho antes de que fuera convocado para la Selección Colombia y eso que solo llevaba seis meses jugando con Junior. Para mí, es el jugador más importante de la Liga Águila”. Sobre el tema Óscar opinó “comparto esas palabras y agregó que el gol que hizo Díaz contra Corea del Sur, no fue un gol corriente, porque nos sirvió para acercarnos a Corea”.

Otro de los temas planteaba las posibilidades que tiene la Selección Colombia en el arco, en caso de que no pueda contar con David Ospina, ni con Camilo Vargas. Según César “si no estuvieran ni Ospina, ni Vargas, mis tres arqueros serian José Fernando Cuadrado, Iván Arboleda y Álvaro Montero. Aunque pongo a Montero, si está habilitado”. Por su parte Óscar respondió “coincido en Cuadrado y Arboleda, pero no meto a Montero, hasta que no se aclare el caso del doping”

Además opinaron sobre los jugadores titulares de la Selección Colombia que no pudieron estar en los últimos partidos amistosos y si deben mantener su puesto en el futuro. Para Óscar “hay que sacar a algunos, para que puedan volver otros, yo sacaría a Helibelton Palacios por Santiago Arias, a Deiver Machado por Fabra y a uno de los centrales por Cristian Zapata”. Mientras que César destacó “yo esperaría, porque no se sabe cómo estará Fabra para la Copa América, además de que Mojica ya debe estar en la parte final de su recuperación”.

