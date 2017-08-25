Atentan contra la vida de periodista en Florencia, Caquetá

Rechazo total causó entre el gremio periodístico de Florencia, Caquetá, el ataque con arma blanca y golpes que sufrió el periodista Mauricio Cardoso, por tres desconocidos, que se desplazaban en motocicleta, cuando se dirigía por el sector de la universidad de la Amazonía de esa ciudad.

El joven reportero, quien labora para periódico Extra Caquetá, fue auxiliado por habitantes del sector y llevado a un centro hospitalario de Florencia, donde permanece bajo observación médica, según relató a Caracol Radio Jenifer Osorio, editora del Diario Extra.

Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones de rigor que permitan dar con la ubicación de los agresores, mientras que el gremio de periodistas de Florencia y familiares de la víctima instauraron la denuncia ante la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fiscalía.