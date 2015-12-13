Will Smith dice que podría verse forzado a postularse a la presidencia de los EE.UU.

Tras conocer las polémicas declaraciones de Donald Trump y su política contra musulmanes e inmigrantes mexicanos, el actor se refirió al tema.

En una entrevista para un medio de los Estados Unidos, el actor expresó que "si la gente sigue diciendo toda esa clase de cosas locas como las que se han escuchado en las noticias últimamente sobre muros y los musulmanes,, me forzarán a ingresar a la arena política".

"Quiero decir, tengo que ser presidente, ¡Vamos! ¿A qué otra cosa iba a aspirar?, agregó.