Un hombre envenena a todos los pasajeros de un avión

Un pasajero del vuelo de United Airlines que cubría la ruta de Hong Kong a Nueva Jersey (EE.UU.), informó a la tripulación que había envenenado a todas las personas que iban a bordo.



Según las autoridades no se trató de un atentado terrorista y el vuelo no efectuó un aterrizaje de emergencia ya que según los tripulantes, los pasajeros no mostraron ningún síntoma de intoxicación.



Reportaron además que el presunto agresor sufre trastornos psicológicos y especificaron que fue inmovilizado por otros pasajeros.