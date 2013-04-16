6AM W6AM W

Supuesto “brujo” decapitó a un niño para ofrecer su cabeza a los dioses

Un tribunal indio condenó a la horca a Dilip Rathia, por la decapitación de un niño que había desaparecido en 2012, mientras visitaba la feria del pueblo.

"Hemos demostrado que el hombre decapitó al niño y que su cabeza fue ofrecida a una diosa para tener más suerte", declaró un policía que participó en la investigación.

Los practicantes de estos ritos utilizan oraciones para acabar con la vida de la víctima, que luego entregan a los dioses para aplacar su supuesta ira y pedirles favores.
 

