Steven Tyler y su nueva pareja

El cantante de 69 años está estrenando novia. Se trata de Aimee Ann Preston, de 28 años.

La mujer ha sido la asistente personal del rockero hace dos años. Mantuvo una relación matrimonial con el mánager Scott Schachter y también fue asistente de Donald Trump.

Los rumores de la relación corrieron luego de asistir juntos a la fiesta de Elton John tras la gala de los Oscar, el 28 de febrero pasado y resultaron ser completamente ciertos.