Space Overlords y Sensoria, nuevos videojuegos anunciados por 12 Hit Combo

Podrán disfrutarse en múltiples plataformas como PS Vita, iOS y PC, dijo la desarrolladora colombiana durante Festigame.

Foto: Festigame.co

Foto: Festigame.co(Thot)

Durante el primer día de 

Festigame

, la desarrolladora colombiana 

12 Hit Combo

 anunció el lanzamiento para 2015 de los videojuegos 

Space Overlords 

Sensoria

.

Estos productos, que desde el principio generaron gran expectativa entre la comunidad gamer, podrán disfrutarse desde el próximo año en múltiples plataformas.

En el caso de 

Space Overlord

, un juego de acción multijugador que permite que el usuario tenga un fuerte componente interactivo, se podrá disfrutar en 

PS Vita

iOS

Android 

PC

.

Por su parte, 

Sensoria 

es un título de pelea donde los luchadores tienen poderes extrasensoriales que aprovechan para avanzar en la historia, y estará disponible para PS Vita y 

PS3

.

El anuncio fue hecho por los socios fundadores de 12 Hit Combo, 

Edwin Vargas 

Roberto Ardila

, durante el primer día de acciones en 

FestiGame Chiclets

.

