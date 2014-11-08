Space Overlords y Sensoria, nuevos videojuegos anunciados por 12 Hit Combo

Durante el primer día de

Festigame

, la desarrolladora colombiana

12 Hit Combo

anunció el lanzamiento para 2015 de los videojuegos

Space Overlords

y

Sensoria

.

Estos productos, que desde el principio generaron gran expectativa entre la comunidad gamer, podrán disfrutarse desde el próximo año en múltiples plataformas.

En el caso de

Space Overlord

, un juego de acción multijugador que permite que el usuario tenga un fuerte componente interactivo, se podrá disfrutar en

PS Vita

,

iOS

,

Android

y

PC

.

Por su parte,

Sensoria

es un título de pelea donde los luchadores tienen poderes extrasensoriales que aprovechan para avanzar en la historia, y estará disponible para PS Vita y

PS3

.

El anuncio fue hecho por los socios fundadores de 12 Hit Combo,

Edwin Vargas

y

Roberto Ardila

, durante el primer día de acciones en

FestiGame Chiclets

.