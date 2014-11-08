Space Overlords y Sensoria, nuevos videojuegos anunciados por 12 Hit Combo
Podrán disfrutarse en múltiples plataformas como PS Vita, iOS y PC, dijo la desarrolladora colombiana durante Festigame.
Durante el primer día de
Festigame
, la desarrolladora colombiana
12 Hit Combo
anunció el lanzamiento para 2015 de los videojuegos
Space Overlords
y
Sensoria
.
Estos productos, que desde el principio generaron gran expectativa entre la comunidad gamer, podrán disfrutarse desde el próximo año en múltiples plataformas.
En el caso de
Space Overlord
, un juego de acción multijugador que permite que el usuario tenga un fuerte componente interactivo, se podrá disfrutar en
PS Vita
,
iOS
,
Android
y
PC
.
Por su parte,
Sensoria
es un título de pelea donde los luchadores tienen poderes extrasensoriales que aprovechan para avanzar en la historia, y estará disponible para PS Vita y
PS3
.
El anuncio fue hecho por los socios fundadores de 12 Hit Combo,
Edwin Vargas
y
Roberto Ardila
, durante el primer día de acciones en
FestiGame Chiclets
.