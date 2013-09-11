Se estrena "Talión", la primera serie para móviles producida en Colombia

Se trata de una historia de acción y venganza que sigue la ley del "ojo por ojo", explicó Martínez, al detallar que consta de 14 capítulos de dos minutos cada uno grabados en alta definición.









Esta iniciativa ha sido producida por Proyectil, empresa conformada por este cineasta colombiano y su colega peruano Salvador del Solar, también director, además de actor y escritor.









Martínez y Del Solar habían trabajado juntos para Fox y decidieron desarrollar este innovador proyecto con el objetivo de marcar la pauta en el mercado colombiano audiovisual con contenidos cortos y diferentes.









El siguiente paso es que esta serie de ficción llegue a los 18 países de América Latina donde opera Claro, líder en telecomunicaciones con 13 millones de usuarios, y también traducirla al portugués para el mercado de Brasil.









En primer lugar los productores realizaron un trailer, "un empaque con unos valores de producción de serie premium", detalló Martínez, que se lo presentó, junto a Del Solar, al presidente de Havas Media, Jorge Percovich.









El ejecutivo de Havas Media valoró el proyecto y fue quien observó que se trataba de un producto dirigido a los dispositivos móviles. Fue así como Claro entró en el negocio, se comprometió con la distribución y con la ejecución de la publicidad asociada a través de mensajes SMS.









"Talión", producida con un presupuesto de 600 millones de pesos, ha demostrado que hay "formas de producción diferentes", resaltó el cineasta colombiano, y muestra "que se puede ser económico desde el guión".









Martínez ahondó en la realidad de que las series web son "un terreno que está por explorar, pero lleno de posibilidades, y dan libertades creativas que ya no puede dar la televisión", al reafirmar que "Talión" es un producto "nuevo en Latinoamérica en todo nivel".









En Colombia, los usuarios de Claro acceden a cada episodio de forma totalmente gratuita, sólo hasta el capítulo final, por el que se cobrará 4.640 pesos.









Otra novedad es que ese final lo decidirán, en noviembre próximo, los espectadores a través de una votación entre las tres propuestas que los productores les ofrecerán.









Talión cuenta "una historia tan poderosa y tan fuerte en escenas tan corticas, donde los personajes cruzan por un desarrollo emocional muy movido", resaltó Martínez, al invitar a los usuarios a probar este nuevo método de ver series web.









Entre los actores que intervienen en la serie están el propio Salvador del Solar, además de Michelle Manterola, Víctor Mallarino, Jairo Camargo, Diego Peláez y Julio Medina, todos ellos bajo la dirección de Felipe Martínez.









Para seguir esta serie, los usuarios colombianos de Claro deben ingresar a la dirección www.talion.com.co, es necesario que tengan activo el servicio de SMS comerciales en su móvil y que éste soporte video streaming.









Y los usuarios que prefieran seguir la serie desde su computador o tableta lo podrán hacer desde la misma dirección, digitar el número de su móvil para recibir por mensaje de texto una clave con la cual podrán ver cada capítulo.









Por último los usuarios que participen en esta iniciativa y acumulen puntos antes del 17 de septiembre podrán asistir al set de grabación de los capítulos finales e incluso disfrutar de una cena junto a los protagonistas.









Autor: EFE