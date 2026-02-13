Revista Soho busca a la reina de las universidades

Para postular a la reina de las universidades de SoHo, puede hacerlo a través del correo sohobusca@soho.com.co, enviando una foto de su candidata y sus datos de contacto.

Un equipo de la publicación también estará recorriendo las principales universidades del país repartiendo volantes de la convocatoria.

La ganadora será escogida por el equipo editorial y de producción de Revista y será la portada de aniversario.