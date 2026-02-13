Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Revista Soho busca a la reina de las universidades

Revista SoHo está preparando su edición de aniversario y para celebrar estamos en la búsqueda que la portada sea la universitaria más bonita de Colombia.

Caracol Radio

Para postular a la reina de las universidades de SoHo, puede hacerlo a través del correo sohobusca@soho.com.co, enviando una foto de su candidata y sus datos de contacto.

Un equipo de la publicación también estará recorriendo las principales universidades del país repartiendo volantes de la convocatoria.

La ganadora será escogida por el equipo editorial y de producción de Revista y será la portada de aniversario.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir