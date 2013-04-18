Prohíben en Corea del Sur el video de 'Gentleman' por mal ejemplo a jóvenes
"Gentleman", lanzado el pasado sábado, y difundido a través de la red de You Tube, ha alcanzado cifras extraordinarias de visitas, similares a las de ''Gangnam Style''.
La cadena de televisión pública de Corea del Sur, KBS, informó que prohibió la difusión del nuevo videoclip del cantante surcoreano Psy, 'Gentleman' por considerar que puede ejercer un mal ejemplo para los jóvenes.
'Prohibimos formalmente todo material susceptible de perjudicar al orden público', declaró la cadena de televisión mediante un comunicado de prensa, donde explica que el producto no cumple con los criterios de difusión.
De igual forma, la cadena afirmó que algunos pasajes y escenas del videoclip pueden generar un mal ejemplo para su población juvenil, entre ellas, la imagen del ícono musical pateando un cono de señalización vial.
'Gentleman', lanzado el pasado sábado, y difundido a través de la red de You Tube, ha alcanzado cifras extraordinarias de visitas, teniendo en sus primeras 24 horas de difusión, más de veinte millones de visitas.
El rapero, conocido mundialmente por su éxito ''Gangnam Style'' y el paso del caballito, incluido en dicho video, debió pagar una suma de dinero por uno de los pasos de baile incluidos en la coreografía del videoclip.
'Prohibimos formalmente todo material susceptible de perjudicar al orden público', declaró la cadena de televisión mediante un comunicado de prensa, donde explica que el producto no cumple con los criterios de difusión.
De igual forma, la cadena afirmó que algunos pasajes y escenas del videoclip pueden generar un mal ejemplo para su población juvenil, entre ellas, la imagen del ícono musical pateando un cono de señalización vial.
'Gentleman', lanzado el pasado sábado, y difundido a través de la red de You Tube, ha alcanzado cifras extraordinarias de visitas, teniendo en sus primeras 24 horas de difusión, más de veinte millones de visitas.
El rapero, conocido mundialmente por su éxito ''Gangnam Style'' y el paso del caballito, incluido en dicho video, debió pagar una suma de dinero por uno de los pasos de baile incluidos en la coreografía del videoclip.