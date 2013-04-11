Polémica por retrato de Benedicto XVI hecho con condones

La artista Niki Johnson, radicada en Milwaukee (EEUU), hizo un retrato a base de condones del entonces papa Benedicto XVI, inspirándose en una afirmación expresada por el pontífice en el que afirmaba que el Sida no podía ser superado con preservativos y que, además, estos podrían hacer que los problemas aumentaran.



Para la realización de la obra llamada "Huevos Benedictinos", Johnson se demoró 270 horas en el transcurso de tres años y utilizó 17 mil condones de varios colores sin lubricante.



Abrir cada paquete de condones le tomo a la artista 135 horas y enroscarlos por medio del alambre le tomo otras 135.

