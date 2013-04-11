6AM W6AM W

Tendencias

Polémica por retrato de Benedicto XVI hecho con condones

Abrir cada paquete de condones le tomo a la artista que realizó el retrato 135 horas y enroscarlos por medio del alambre le tomo otras 135.

Imagen realizada con condones de Benedicto XVI. Foto: Difusión.

Imagen realizada con condones de Benedicto XVI. Foto: Difusión.(Thot)

La artista Niki Johnson, radicada en Milwaukee (EEUU), hizo un retrato a base de condones del entonces papa Benedicto XVI, inspirándose en una afirmación expresada por el pontífice en el que afirmaba que el Sida no podía ser superado con preservativos y que, además, estos podrían hacer que los problemas aumentaran.

Para la realización de la obra llamada "Huevos Benedictinos", Johnson se demoró 270 horas en el transcurso de tres años y utilizó 17 mil condones de varios colores sin lubricante.

Abrir cada paquete de condones le tomo a la artista 135 horas y enroscarlos por medio del alambre le tomo otras 135.
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad