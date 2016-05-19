PartyNextDoor, el nuevo amor de Kylie Jenner

Parece que la hermana menor del clan Kardashian ha vuelto a encontrar el amor en los brazos de otro rapero, su nombre es Jahron Brathwaite y se le conoce como PartyNextDoor.

La noticia cobró relevancia con una publicación de Brathwaite en Instagram, en la que ambos posaban con llamativos relojes de diamantes, y está titulada como "Batalla de diamantes".

Mientras tanto la expareja de Kylie, el rapero Tyga, fue explícito en reconocer que todavía quería a la hermana de Kim Kardashian pese a los numerosos altibajos que había sufrido su relación.