PartyNextDoor, el nuevo amor de Kylie Jenner
Aunque han pasado pocos días desde que la estrella de televisión acabó su relación de varios años con el rapero Tyga, ya se le ha visto en compañía de un nuevo amor.
Parece que la hermana menor del clan Kardashian ha vuelto a encontrar el amor en los brazos de otro rapero, su nombre es Jahron Brathwaite y se le conoce como PartyNextDoor.
La noticia cobró relevancia con una publicación de Brathwaite en Instagram, en la que ambos posaban con llamativos relojes de diamantes, y está titulada como "Batalla de diamantes".
Mientras tanto la expareja de Kylie, el rapero Tyga, fue explícito en reconocer que todavía quería a la hermana de Kim Kardashian pese a los numerosos altibajos que había sufrido su relación.