[Opinión] El despecho no es una comedia romántica

Sin embargo, y como dice el viejo dicho, “en esta vida todo llega y todo pasa” (aunque no sea la regla por excelencia que apliquemos a la hora de superar a un 'ex').



Comúnmente, las personas siguen un patrón de comportamiento para superar el despecho sacado de las películas gringas que por muchos son catalogadas como ‘comedias románticas’. Ese patrón va desde comer helado en su cama viendo una película hasta la popular persecución en un aeropuerto para buscar a la mujer u hombre de su vida.



Por eso, queremos presentar para todo aquel que no supera una tusa, un manual de tips para superar el despecho novelero.



1-Llore hasta que su cara quede completamente hinchada y se haya acabado todo un rollo de papel higiénico. Aceptar que hay un rompimiento y un alejamiento, por supuesto implica sentir dolor; sin embargo, no lo estigmatice ni lo tome como algo malo. Lo único que tiene que hacer es desahogarse y llorar para exteriorizar la pena. Si quiere hacer lo contrario, tenga claro que lo único que va a lograr será alargar el tiempo del duelo y por ende, el dolor.



2-No reprima los sentimientos, ni ponga el peso de su felicidad y de su vida en las manos de otro. Hay que tirar a la basura los pensamientos obsesivos y noveleros como: “sin él mi vida no tiene sentido“, “nunca lo superaré” o “me muero de la tristeza”. Nadie muere de un despecho, ni depende de alguien para vivir bien. No le ponga atención a la depresión.



3-Lo que pudo ser, pero no fue. La tristeza es el sentimiento que surge como reacción al cambio que se tiene luego de romper con una relación sentimental. Normalmente, lugares, situaciones, canciones y demás detalles nos recuerdan a esa persona que aún amamos. Lo importante es vivir el duelo, no retrasarlo, reprimirlo, esconderlo o disfrazarlo. Dése un tiempo y un espacio para usted solo y por favor, manténgase ocupado. Gran parte del despecho exagerado se debe a la falta de ocupación y entienda algo clave, las cosas pudieron ser, pero no fueron y si algún día serán, no tendrá que buscarlas ni esforzarse tanto.



4-Que los amigos sirvan para algo. Lo peor para el despecho es estar solo y para no caer en en esa situación, están los amigos. Por eso, deshágase de todos los clichés de despecho de comedia romántica americana y siga con su vida social. Es importante entender que la vida no es una película con Adam Sandler o Leonardo Di Caprio.



5-Coja oficio. Lo mejor para sentir dolor y tristeza es estar desocupado y ocupar su tiempo en pensamientos de anhelo, “ojala me busque”, “ojala vuelva”, “algún día volverá”. Dedíquese a usted y a hacer todo lo que gusta. Aproveche el tiempo y haga cosas productivas para su vida, no para la del otro, en palabras más fáciles, no se trata de lo que le guste a su pareja o lo que les gustaba hacer a los dos, es sobre usted.



6-Deje el drama y el show. Nadie deja de sentir un dolor sentimental de un día para otro; nadie vive un duelo en cuestión de horas, por eso, acepte que tiene dolor y entienda que la vida no termina ahí y que en cuestión de semanas, esa ruptura será un tema más del cuál reírse con sus amigos.



7-No se crea una víctima porque no lo es. Usted no es la protagonista de una novela mexicana ni tampoco la Cenicienta. No se torture ni piense que el mundo le debe. Si la relación no funcionó tenga en cuenta que hay razones de peso y fomentar una relación con diferencias de fondo entre ambas personas, es solo una pérdida total de tiempo.



8-El cliché del tiempo y la distancia. Esto no es nada nuevo, pero no por eso deja de ser efectivo. Aléjese y vea la situación desde otra perspectiva, deje de ver las cosas desde el punto de vista de la víctima, solo así entenderá que usted puede ser mucho más feliz de lo que era con esa persona que hoy lo tiene llorando.



9-Cante como loco (a) todas las canciones de desamor que encuentre. No importa si relatan su historia o no, de algún modo usted siempre va a encontrar puntos de conexión con las letras de las canciones, por eso, no subestime el poder de la música.



10-No se quede en el pasado. ¿Qué gana con revisar sus mensajes viejos, ver sus fotos o recordar los detalles? La respuesta es nada. Recordar no volverá a traer a esa persona a su lado, tampoco lo hará sentir mejor a usted y mucho menos devolverá el tiempo para que usted reviva ese momento que de por sí fue único. Estos detalles son parte de su pasado y, como tal, déjelos fuera de su presente.



Para terminar, recuerde siempre que las relaciones de pareja y los pañuelos que usa tras una ruptura tienen algo en común: son desechables.



Autor: Laura Moreno.

