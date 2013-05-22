Mujer en Australia presuntamente tuvo sexo con su hijastro de 16 años

En Tasmania, un hombre instaló una cámara de video en un cuarto con el objetivo de capturar imágenes de fenómenos paranormales, pero, para su sorpresa, lo que halló en las grabaciones fue a su pareja de 28 años teniendo relaciones sexuales con su hijo de 16 años.



Según publicó el diario australiano 'The Mercury', en el video se observa a la mujer y al joven abrazándose y besándose apasionadamente. No se ha comprobado que tuvieran sexo.



El hombre informó el caso a la Policía y la mujer alegó que no tuvieron relaciones sexuales, sino que estaban en el cuarto hablando sobre un “permiso para conducir” y "la conversación llevó a las cosquillas y las cosquillas terminaron en besos", pero el menor confesó que en tres ocasiones si tuvieron sexo.



De otro lado, se comprobó que la mujer había visitado al joven a un hotel seis días consecutivos.



Por razones legales, el nombre de la mujer se mantiene en secreto.



El próximo lunes se espera la sentencia de este caso. Mientras tanto la mujer permanece en prisión preventiva.





