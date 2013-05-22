6AM W6AM W

Tendencias

Mujer en Australia presuntamente tuvo sexo con su hijastro de 16 años

En el video se observa a la mujer y al joven abrazándose y besándose apasionadamente. No se ha comprobado que tuvieran sexo.

Foto: Eltiempo.com

Foto: Eltiempo.com(Thot)

En Tasmania, un hombre instaló una cámara de video en un cuarto con el objetivo de capturar imágenes de fenómenos paranormales, pero, para su sorpresa, lo que halló en las grabaciones fue a su pareja de 28 años teniendo relaciones sexuales con su hijo de 16 años.
 
Según publicó el diario australiano 'The Mercury', en el video se observa a la mujer y al joven abrazándose y besándose apasionadamente. No se ha comprobado que tuvieran sexo.

El hombre informó el caso a la Policía y la mujer alegó que no tuvieron relaciones sexuales, sino que estaban en el cuarto hablando sobre un “permiso para conducir” y "la conversación llevó a las cosquillas y las cosquillas terminaron en besos", pero el menor confesó que en tres ocasiones si tuvieron sexo.

De otro lado, se comprobó que la mujer había visitado al joven a un hotel seis días consecutivos.

Por razones legales, el nombre de la mujer se mantiene en secreto.

El próximo lunes se espera la sentencia de este caso. Mientras tanto la mujer permanece en prisión preventiva.
 


El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad