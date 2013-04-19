Llega a Colombia un centro comercial virtual

Con un concepto innovador que causa furor en Europa, llega a Colombia el portal de compras online TicTacSales.com, el cual ofrecerá descuentos que van desde el 25% hasta el 70% y que contará con la presencia de las mejores marcas nacionales e internacionales.



A través de este portal, los usuarios podrán adquirir ropa, accesorios, tecnología, viajes, electrodomésticos y mucho más. Nuevas marcas y nuevas ofertas aparecerán cada semana. Cada venta tiene un tiempo específico (de 3 a 7 días). Los primeros en conectarse acceden a las mejores ofertas.



Para la gerente comercial de TicTacSales, Stephane Bey, el comercio electrónico comienza a ganar a vez más espacio. “En Francia, las compras por internet son una práctica cotidiana, las personas ya no necesitan pasar horas desplazándose de un lado a otro para poder hacer sus compras”.



TicTacSales.com tiene alianza con el portal pagosonline.com, considerado como el más seguro y novedoso sistema de pagos electrónicos del país y que permite grandes posibilidades de pago con las tarjetas de crédito: Visa, Master Card, Diners.



Además los usuarios también pueden pagar a través de PSE (pagos seguros en línea), Baloto y consignación bancaria. Para Bogotá se da la posibilidad de realizar los pagos contra entrega.



Para esta ocasión el lanzamiento contará con una venta especial de 10 días de las siguientes marcas en ropa: Fuera de Serie y Lili Pink; en artículos electrónicos: Bose y DigiBlue; en productos infantiles: First Bike (bicicletas sin pedal), Kids size (muebles y accesorios para niños); libros: Círculo de Lectores, accesorios: Constanza Franco (artículos de cuero) y Colección Privada (joyería contemporánea); productos de belleza como Pevonia (la marca francesa de cosmética de lujo preferida por los artistas de Holliwood); en viajes, Aviatur y en vinos La bonne cave.



Este tipo de sitios ya se posicionan como los lugares de compras preferidos de los franceses y alcanzan volúmenes hasta un 30% del total de ventas de una marca.

