Las empresas en las que quieren trabajar los jóvenes en 2016

En esta ocasión, UNILEVER, se ubicó en el primer lugar del ranking de empresas en las que los jóvenes sueñan con trabajar, superando el segundo lugar conquistado en 2015.

La encuesta organizada por la firma Cía. de Talentos, se realizó a 3.800 participantes entre estudiantes y graduados, de los cuales el 31% de son jóvenes entre los 17 y 20 años; el 41% entre los 21 y 24 años; y el 28% entre los 25 y 26 años.

El ranking permitió identificar las empresas más atractivas para los jóvenes que están iniciando su carrera profesional, de acuerdo con los propósitos de vida de los encuestados, sus aspiraciones profesionales, los motivos para elegir una organización, sus fuentes de información, experiencias que desean vivir y lo que esperan de las empresas.

UNILEVER, además de ser la compañía que más votos recibió entre los encuestados, se destacó por tener las mejores y más reconocidas estrategias de talento, selección y desarrollo como la competencia Unigame, el Programa de Futuros Líderes - Trainees y su programa de prácticas profesionales, para los jóvenes que empiezan en el mercado laboral. La organización es ampliamente reconocida por sus estrategias de flexibilidad, agilidad y bienestar y por brindar oportunidades a nivel internacional a sus colaboradores.

En el ranking de la encuesta "Empresa de los Sueños de los Jóvenes" se destacan: