La relación de Taylor Swift y Calvin Harris llegó a su fin

La ruptura de la pareja sucedió unos días después de que Harris tuviera un accidente de tránsito que lo obligó a cancelar una serie de shows, incluyendo su presentación en Las Vegas.

Según una fuente cercana a la pareja, la separación entre Taylor y Calvin no fue por ningún tipo de pelea, solo se dieron cuenta de que el romance ya no estaba. El dj fue quien terminó la relación y aunque Swift se encuentra muy triste, todavía se mantienen en contacto.