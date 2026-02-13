La relación de Taylor Swift y Calvin Harris llegó a su fin
Al parecer el dj de 32 años fue quien dio por terminado el noviazgo.
La ruptura de la pareja sucedió unos días después de que Harris tuviera un accidente de tránsito que lo obligó a cancelar una serie de shows, incluyendo su presentación en Las Vegas.
Según una fuente cercana a la pareja, la separación entre Taylor y Calvin no fue por ningún tipo de pelea, solo se dieron cuenta de que el romance ya no estaba. El dj fue quien terminó la relación y aunque Swift se encuentra muy triste, todavía se mantienen en contacto.