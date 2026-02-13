Hable con elPrograma

La relación de Taylor Swift y Calvin Harris llegó a su fin

Al parecer el dj de 32 años fue quien dio por terminado el noviazgo.

Taylor Swift y Calvin Harris. Foto: Associated Press - AP(Thot)

Taylor Swift y Calvin Harris. Foto: Associated Press - AP

Caracol Radio

La ruptura de la pareja sucedió unos días después de que Harris tuviera un accidente de tránsito que lo obligó a cancelar una serie de shows, incluyendo su presentación en Las Vegas. 

Según una fuente cercana a la pareja, la separación entre Taylor y Calvin no fue por ningún tipo de pelea, solo se dieron cuenta de que el romance ya no estaba. El dj fue quien terminó la relación y aunque Swift se encuentra muy triste, todavía se mantienen en contacto.

