La cuenta en Twitter de Chespirito fue hackeada

El hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, informó del hecho a través de su cuenta. Luego de varios minutos fue reestablecida.

Foto: difusión

Foto: difusión(Thot)

Los hijos del famoso comediante mexicano, Chespirito, confirmaron que la cuenta de Twitter @ChespiritoRGB, fue hackeada.

La cuenta del intérprete del Chavo, Los Chiflados, El Chapulín Colorado, entre otros personajes cuenta con más de cinco millones de seguidores.

Con tuits como: "Apoyemos a estos chavos mexicanos talentosos con manita arriba", los ciberdelincuentes utilizaron la cuenta para publicitar a unos músicos, por lo que los hijos del comediante solicitaron a los miles de seguidores hacer caso omiso a los trinos. 

