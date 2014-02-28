Julia Roberts

Se trata de una de las actrices más reconocidas de Hollywood y la octava más adinerada del mundo del entretenimiento. Llegó a cobrar por una película 20 millones de dólares (Erin Brockovich, en el 2000). En la actualidad su fortuna alcanza los 120 millones de dólares.



Nació en Smyrna, Georgia, Estados Unidos, el 28 de octubre de 1967. Tiene 46 años.



Ganó el premio Óscar a la mejor actriz en el año 2000 y ha alcanzado tres Globos de Oroen las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia o musical y mejor actriz de reparto, además de un premio BAFTA a la mejor actriz y un premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz protagonista.



Entre sus películas más destacadas están Magnolias de acero (1989), Pretty Woman(1990), El informe Pelícano (1993), La boda de mi mejor amigo (1997), Notting Hill (1999), Novia a la fuga (1999) y La gran estafa (2001).



Este año busca su segundo Óscar, esta vez en la categoría ‘Mejor actriz de reparto’, por la película August Osage County.