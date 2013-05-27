Inyectó insecticida e incineró a sus padres por no prestarle el carro

José Alberto Grajeda Batista sostuvo que su novia había planeado el crimen durante un mes, luego que sus progenitores se negaron a prestarle el carro familiar para salir a una fiesta.



La historia de Ana Carolina, supera cualquier relato de ficción. Los jóvenes comenzaron por su madre; esperaron a que se encontrara sola y la llamaron a la cocina, ahí la sorprendió Mauro, uno de los amigos que participó en el asesinato, quien la asfixió hasta que perdiera la conciencia y después le inyectaron insecticida, lo cual presuntamente le ocasionó la muerte.



Minutos más tarde llegó el padre, con quien repitieron la misma estrategia solo que esta vez José Alberto fue quien lo asfixió.



Después del crimen se fueron a comprar cerveza para celebrar y estuvieron dialogando acerca de lo que sentían tras haber cometido el homicidio. Según testimonios de José Alberto, Mauro también sintió una enorme excitación, por lo cual quería seguir matando posteriormente.



Al día siguiente incineraron los cuerpos en un lote baldío y fueron a una joyería para buscar un anillo de compromiso.



Una de los hechos más sorprendentes fue que durante el interrogatorio, Ana Carolina permaneció firme en su versión de que no sabía nada, pero su novio finalmente confesó todo y solicitó ayuda psicológica.



Los tres se encuentran ahora bajo custodia, y aunque Ana Carolina pasará un máximo de 15 años en prisión, sus dos cómplices serán condenados a cadena perpetua.