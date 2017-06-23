El 27 de junio inicia preventa para el concierto de Paul Mccartney. Foto: La W.( Thot )

One On One será la segunda visita de Paul McCartney a Colombia. El show abarca toda la carrera de McCartney, desde sus primeros trabajos con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna; también incluirá joyas mundiales de la música de The Beatles, Wings y su catálogo como solista. No habrá escasez de sorpresas.

Esta visita coincide con la celebración de los 50 años de uno de los discos más influyentes de la historia: The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y su cumpleaños número 74, mostrando ahora una vida totalmente diferente a la que tenía en 1967.

¡Una celebración histórica por todo lo alto con Paul McCartney!

La preventa exclusiva para clientes Bancos AVAL (Tarjeta habientes de AV Villas, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Bogotá; Usuarios YEII, usuarios Aval Pay)

Inicia el martes 27 de junio a las 9:00 am y finaliza el jueves 29 de junio a las 11:59 pm.

La venta al público general comenzará el 30 de Junio.

VIP $1.500.000 + $232.000*

Platino $900.000 + $139.000*

Oro $700.000 + $108.000*

Occidental $470.000 + $73.000

Oriental $470.000 + $73.000*

Norte $220.000 + $34.000

Cancha general $170.000 + $26.000

Paul McCartney, uno de los dos últimos sobrevivientes del Cuarteto de Liverpool The Beatles, que de 1960 a 1970 cambió para siempre la historia de la música para todas las generaciones.