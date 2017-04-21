Depeche Mode: venta de boletería para el concierto en Colombia abrirá el 24 de abril. Foto: Cortesía EventPro Colombia( Thot )

Luego de la gira por Europa y América del Norte, Depeche Mode, uno de los actos musicales más influyentes y queridos de las últimas décadas, se presentará en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil con su show 'GLOBAL SPIRIT TOUR’ en el 2018.

En Colombia, la banda británica se presentará en el 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá, y, según ha anunciado Move Concerts, la boletería se empezará a distribuir desde el próximo 24 de abril en preventa con los bancos del GRUPO AVAL. Esto será desde las 9:00 am hasta el miércoles 26 de abril a las 11:59 pm.

Desde el 27 de abril se abrirá la venta al público en general a través de www.primerafila.com.co y en las taquillas de las salas de Cine Colombia a nivel nacional. Los valores de las boletas son: $370.000 SPIRIT y $200.000 REVOLUTION en preventa .

Sobre la banda

Formados en 1980, Depeche Mode – Martin Gore, Dave Gahan y Andy Fletcher – continúan siendo aclamados alrededor del mundo tanto en estudio como en vivo, con innumerables artistas citándolos como inspiradores e innovadores.

Depeche Mode ha vendido más de 100 millones de discos y tocado en vivo frente a más de 30 millones de fanáticos alrededor del mundo.

Los 14 discos de estudio de la banda han alcanzado el Top 10 en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. Su disco anterior, Delta Machine (2013), debutó en el #1 en 12 países alrededor del mundo, e incluyó una gira mundial que vio a la banda presentarse frente a más de 2.5 millones de fans.

En otoño de 2016, Video Singles Collection, una antología en 3 DVD con más de 4 horas de videos musicales innovadores, fue lanzado por SONY Music Entertainment. Su 14º disco de estudio Spirit fue lanzado el 17 de Marzo, y tanto el nuevo álbum como el Global Spirit Tour se perfilan a continuar con el legado de innovación musical, así como el éxito comercial y con la crítica.