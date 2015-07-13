Conozca la programación de las pasarelas de Colombiamoda 2015, La Semana de la Moda
Tres días, 670 expositores, 11.000 compradores, 30 pasarelas, 12 universos del vestuario, 60.000 visitantes y 24 conferencias, se darán cita este 28, 29 y 30 de julio.
Martes 28 de julio
11:00 am
Andrea Landa,
Daniela Battle, Natalia Londoño
1:00 pm Plaza Mayor 40 años / Tous by Jorge Duque
3:00 pm Fundación Universitaria del
Área Andina
4:00 pm Pasarela Alcaldía de Medellín by Andrés Pajón
5:00 pm Luli Fama
6:00 pm Falabella
7:00 pm Carrusel y Banco de Bogotá
by Leal Daccaret
8:00 pm
9:00 pm Leonisa
Miércoles 29 de julio
11:00 am Erikó by David Alfonso, Orozco Clothing, Mon & Velarde
12:00 pm Trucco’s Jeans
1:00 pm Infashion by Isabel Caviedes
3:00 pm Apiccaps – Calzado de
Portugal
4:00 pm Jóvenes Creadores
Chocolyne – Colegiatura
5:00 pm Paradizia
6:00 pm Studio F
7:00 pm New Balance by Darío
Cárdenas
8:00 pm Johanna Ortiz
8:30 pm Chevrolet presenta: ÍO un cortometraje de Camilo Álvarez
9:30 pm GEF
Jueves 30 de julio
11:00 am
Mar de Rosas, French Vanilla, Love Citizens
12:00 pm Fucsia – Banco de Bogotá by Carlo Carrizosa y Papel de Punto
1:00 pm Pasarela M
Francesca Miranda, Argemiro Sierra, Juan Pablo Socarrás, Manuela Álvarez, Ana María Restrepo
2:00 pm UPB
5:00 pm Beverly Hills
6:00 pm Ricardo Pava
7:00 pm Arkitect: Isabel Henao, Renata Lozano, Jorge Duque, Camilo Álvarez
8:00 pm Punto Blanco
9:30 pm Pasarela clausura: Glade by Kika Vargas
10:00 pm Fiesta de cierre Ciroc ultra premium Vodka: