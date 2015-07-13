6AM W6AM W

Conozca la programación de las pasarelas de Colombiamoda 2015, La Semana de la Moda

Tres días, 670 expositores, 11.000 compradores, 30 pasarelas, 12 universos del vestuario, 60.000 visitantes y 24 conferencias, se darán cita este 28, 29 y 30 de julio.

Martes 28 de julio 

11:00 am

 

Andrea Landa,

            Daniela Battle, Natalia Londoño

1:00 pm Plaza Mayor 40 años / Tous by Jorge Duque

3:00 pm Fundación Universitaria del

             Área Andina

4:00 pm  Pasarela Alcaldía de Medellín by Andrés Pajón

5:00 pm Luli Fama

6:00 pm  Falabella

7:00 pm Carrusel y Banco de Bogotá

             by Leal Daccaret

8:00 pm 

9:00 pm  Leonisa

Miércoles 29 de julio 

11:00 am Erikó by David Alfonso, Orozco Clothing, Mon & Velarde

12:00 pm Trucco’s Jeans

1:00 pm Infashion by Isabel Caviedes

3:00 pm Apiccaps – Calzado de

             Portugal

4:00 pm Jóvenes Creadores

             Chocolyne – Colegiatura

5:00 pm Paradizia

6:00 pm Studio F

7:00 pm New Balance by Darío

             Cárdenas

8:00 pm Johanna Ortiz

8:30  pm  Chevrolet presenta: ÍO un cortometraje de Camilo Álvarez

9:30  pm  GEF

Jueves 30 de julio 

11:00 am

 

Mar de Rosas, French Vanilla, Love Citizens

12:00 pm Fucsia – Banco de Bogotá by Carlo Carrizosa y Papel de Punto

1:00 pm Pasarela M

             Francesca Miranda, Argemiro Sierra, Juan Pablo Socarrás, Manuela Álvarez, Ana María Restrepo

2:00 pm  UPB

5:00 pm  Beverly Hills

6:00 pm Ricardo Pava

7:00 pm Arkitect: Isabel Henao, Renata Lozano, Jorge Duque, Camilo Álvarez

8:00 pm Punto Blanco

9:30 pm Pasarela clausura: Glade by Kika Vargas

10:00 pm Fiesta de cierre Ciroc ultra premium Vodka: 

 

