Confundió puerta de emergencia del avión con la del baño en pleno vuelo
Un hombre fue detenido luego de que confundiera las puertas. Lo insólito es que ocurrió en pleno vuelo, lo que generó pánico entre los pasajeros.
Los miembros de la tripulación lograron detenerlo para luego ponerlo a disposición de la policía.
El vuelo pertenecía a la aerolínea Air Wisconsin, que cubría la ruta de Filadelfia – Portland, el cual que tuvo que cambiar de ruta y dirigirse a Bostón para llevar al hombre a tierra.
Los pasajeros lograron evitar algo que podría haber sido catastrófico, ya que al ver que el hombre estaba intentado abrir la puerta , decidieron detenerlo lanzándose encima.
