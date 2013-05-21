Confundió puerta de emergencia del avión con la del baño en pleno vuelo

Los miembros de la tripulación lograron detenerlo para luego ponerlo a disposición de la policía.



El vuelo pertenecía a la aerolínea Air Wisconsin, que cubría la ruta de Filadelfia – Portland, el cual que tuvo que cambiar de ruta y dirigirse a Bostón para llevar al hombre a tierra.



Los pasajeros lograron evitar algo que podría haber sido catastrófico, ya que al ver que el hombre estaba intentado abrir la puerta , decidieron detenerlo lanzándose encima.

