Con “Random Access Memories” Daft Punk lidera lista Billboard

La publicación afirmó que superan las 339.000 copias vendidas, situándolos con la mejor semana de ventas de toda la historia, además del número 1 del ránking.

En Gran Bretaña

"Random Acces Memories",

cuarto álbum del grupo desde 1997 y el primero tras la banda sonora "Tron: Legacy" en 2010, también se convirtió en número uno durante el fin de semana.



Según Spotify, el álbum estaba en camino de convertirse en el más escuchado en su primera semana desde que el sitio sueco de música en streaming -accesible en 28 países- llegará a internet hace cinco años.





En la historia de portada de la revista Rolling Stone,

el dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo

que popularizó la música electrónica en Estados Unidos, estima que el género debe evolucionar. 


 

