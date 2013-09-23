Beyoncé sedujo a sus seguidores en Medellín

Beyoncé, la diva del pop y del soul, sedujo a miles de sus seguidores en Colombia con un arrebatador concierto en el que hizo un homenaje a la fallecida Whitney Houston.



Desde que apareció por primera vez en el escenario la artista fue aclamada por la multitud de unas 40.000 personas reunidas en el estadio Atanasio Girardot, que vibró de principio a fin con sus éxitos y muy especialmente con su voz impecable y sus rítmicos movimientos.



Beyoncé intercaló éxitos de su carrera de solista como "Run the World", "Naughty girl" o la pegajosa "Single Ladies", que llevó al delirio a sus seguidores, con otros de su época como integrante de las "Destiny''s Child" en esta su única presentación en Colombia de la gira mundial "Mrs. Carter Show".



La artista incluyó en su repertorio "I will always love you", el inolvidable tema de la fallecida Whitney Houston, que dio un tono nostálgico a una velada que se prolongó por casi dos horas.



La diva, que era esperada por sus seguidores en Medellín desde el sábado, llegó a la ciudad poco antes del concierto en el que interpretó más de 20 canciones con las que hizo un recorrido por su historia musical.



Las próximas etapas latinoamericanas de su gira son Ciudad de México, donde se presentará el 26 de este mes y San Juan de Puerto Rico, que la acogerá dos días después.