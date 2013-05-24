A ritmo de marimba, el grupo Herencia de Timbiquí contagió de alegría a Cali
Con motivo de la celebración de los 10 años de La W, el grupo estuvo en la cabina rodante de la gira que se realiza esta semana en la capital del Valle del Cauca.
En el marco de la gira que realiza www.wradio.com.co esta semana en Cali, el grupo ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, en Chile, “Herencia de Timbiquí”, estuvo presente en la #GiraW10Años.
Con su gran marimba de chonta, este grupo no pudo entrar a la cabina rodante por lo que se armó la fiesta en frente de ella.
Begner, Enrique y Wiliam, son los integrantes de este grupo, quienes contaron que la marimba es fabricada con la chonta, la guadua y el mueble de madera que es un instrumento típico del Pacifico colombiano.
De otro lado, Herencia de Timbiquí contó el proceso que realizaron para obtener la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, en Chile, “fue un trabajo de algunos años, veníamos aplicando al Festival y tuvimos que sentarnos hacer un análisis sobre musicalización por la terminología de la música del pacifico y eso fue uno de los ‘plus’ para estar entre los seleccionados”.
Con su marimba, cununos, guasá, guitarra eléctrica, batería y saxofón, entre otros instrumentos, el grupo prepara su siguiente producción “la nueva cocina” que según sus integrantes estará listo a finales de julio.
Con su gran marimba de chonta, este grupo no pudo entrar a la cabina rodante por lo que se armó la fiesta en frente de ella.
Begner, Enrique y Wiliam, son los integrantes de este grupo, quienes contaron que la marimba es fabricada con la chonta, la guadua y el mueble de madera que es un instrumento típico del Pacifico colombiano.
De otro lado, Herencia de Timbiquí contó el proceso que realizaron para obtener la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, en Chile, “fue un trabajo de algunos años, veníamos aplicando al Festival y tuvimos que sentarnos hacer un análisis sobre musicalización por la terminología de la música del pacifico y eso fue uno de los ‘plus’ para estar entre los seleccionados”.
Con su marimba, cununos, guasá, guitarra eléctrica, batería y saxofón, entre otros instrumentos, el grupo prepara su siguiente producción “la nueva cocina” que según sus integrantes estará listo a finales de julio.