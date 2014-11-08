Michael Amortegui, Gerente de Mercadeo para Latinoamérica, dijo que eventos como el FestiGame Chiclets confirman que las grandes empresas empiezan a ver más seriamente a la región lo que augura un mejor futuro para toda la industria en el país y, claro, los más beneficiados serán todos los gamers.

Nintendo tiene en la arena de FestiGame juegos como Hyrule Warriors, Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Super Smash Bros 3DS, Yoshi´s New Island y el esperadísimo Bayonetta 2 que los asistentes podrán probar en el stand de la marca que se encuentra en el escenario principal del Palacio de los Deportes.