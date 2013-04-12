6AM W6AM W

[ Video ] Un perro sigue a su dueña luego que ella lo abandonara

El autor de la grabación intercepta a la dueña para informarle que está siendo grabada pero la mujer no reacciona y continúa su camino.

En México una señora fue grabada cuando al parecer abandonaba en una avenida a su mascota.



En el video que fue subido al portal YouTube, se puede ver al labrador correr tras el vehículo a la espera que su dueña, se detuviera en una de las avenidas de la localidad de Xochimilco.





El autor de la grabación intercepta a la dueña para informarle que está siendo grabada pero la mujer no reacciona y continúa su camino.



El video no permite saber si al final la mujer recogió a su mascota.

