[ Video ] Supuesto Ovni vuela durante un programa de TV

Este episodio del programa de televisión "Keiser Report" llamó la atención por un hecho inesperado.

Foto: Youtube

Foto: Youtube(Thot)

Mientras entrevistaban a su invitada sobre el sistema financiero actual, un objeto gris apareció en el cielo de Londres.

Los internautas destacan que el objeto, pasó a gran velocidad, sin dejar ver su forma abriendo el debate de su origen.
 

