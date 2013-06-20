[ Video ] Supuesto Ovni vuela durante un programa de TV
Este episodio del programa de televisión "Keiser Report" llamó la atención por un hecho inesperado.
Mientras entrevistaban a su invitada sobre el sistema financiero actual, un objeto gris apareció en el cielo de Londres.
Los internautas destacan que el objeto, pasó a gran velocidad, sin dejar ver su forma abriendo el debate de su origen.
