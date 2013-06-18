[ Video ] Perro empuja a hombre en silla de ruedas en una inundación

La imagen de un perro empujando la silla de ruedas de su dueño en una calle completamente inundada está dando la vuelta al mundo.



La escena fue captada por un par de rusos que iban a bordo de su automóvil por la misma vía.



Al principio uno de ellos se compadece por la escena, pero al instante descubren que el animal parado sobre sus patas traseras, impulsa al hombre en medio del agua que corre por la calle.