[ Video ] Mujer da a luz estando muerta y logra resucitar tras nacer su hijo

Mujer da a luz estando muerta y logra resucitar tras nacer su hijo

La historia tuvo lugar en la secundaria Elkins, de Missouri City en Texas, (EE.UU.) donde la pareja ejercía como profesores. Fue allí que Erica Nigrelli, con 36 semanas de gestación, comenzó a sentirse mal mientras impartía clases.









“Me dejé caer en el piso y me desvanecí”, narró la mujer a la cadena KPRC.









Emergencias informó que tanto el marido de Erica como tres colegas, llamaron al teléfono 911 mientras le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Mi esposa está sufriendo un ataque. Está en el piso, está embarazada y le sale espuma por su boca, no está respondiendo”, fue el dramático llamado de Nathan, según recoge The Huffington Post.

















La profesora fue trasladada al Hospital, donde los médicos decidieron dejar de reanimarla a fin de poder salvar a su bebé mediante una cesárea.









“Los médicos me dijeron que Erica tuvo un parto post-mortem porque no tenía pulso cuando extrajeron al bebé. Sin embargo me casé con una luchadora y ahora tengo a una pequeña bebé luchadora también”, narró Nathan.









Tras el procedimiento, los facultativos descubrieron que la mujer sufría de una sería condición cardíaca llamada cardiomiopatía hipertrófica, por lo que debieron implantarle un marcapasos para mantenerla con vida.









En tanto, las tres profesoras que lograron evitar la muerte de Erica en la escuela, fueron premiadas por los bomberos de Missouri City, en reconocimiento por su acto que permitió el nacimiento de la pequeña Elayna Nigrelli.