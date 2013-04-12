[ Video ] Documental revela a supuesto extraterrestre descubierto en Chile( Thot )

De acuerdo a lo señalado por The Huffington Post, el supuesto alienígena mide aproximadamente 15 centímetros y tiene una “clasificación desconocida”, según arrojó una secuenciación de ADN.









El documental creado por el ufólogo Steven Greer, incluye contenido gráfico y describe cómo ciertas formas de energía alternativa serían usadas por los extraterrestres para trasladarse a nuestro mundo.

















“Si esto resulta ser cierto, y éste es un gran ‘SI ES QUE’, sin duda respondería la antigua pregunta de si los humanos estamos solos o no en el Universo”, concluyó el HuffPost.









Steven Macon Greer, es un médico estadounidense y ufólogo fundador del Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre y del polémico Disclosure Project.









Este último, se creó en 1993 con el fin de conceder la amnistía a aquellos funcionarios de Gobierno dispuestos a violar sus juramentos de seguridad para compartir información privilegiada.