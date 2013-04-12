6AM W6AM W

Tendencias

[ Video ] Documental revela a supuesto extraterrestre descubierto en Chile

"Sirius", se estrenará el 22 de abril y muestra a un presunto alien, que habría sido encontrado hace un par de años en el Desierto de Atacama.

[ Video ] Documental revela a supuesto extraterrestre descubierto en Chile

[ Video ] Documental revela a supuesto extraterrestre descubierto en Chile(Thot)

De acuerdo a lo señalado por The Huffington Post, el supuesto alienígena mide aproximadamente 15 centímetros y tiene una “clasificación desconocida”, según arrojó una secuenciación de ADN.



El documental creado por el ufólogo Steven Greer, incluye contenido gráfico y describe cómo ciertas formas de energía alternativa serían usadas por los extraterrestres para trasladarse a nuestro mundo.





“Si esto resulta ser cierto, y éste es un gran ‘SI ES QUE’, sin duda respondería la antigua pregunta de si los humanos estamos solos o no en el Universo”, concluyó el HuffPost.



Steven Macon Greer, es un médico estadounidense y ufólogo fundador del Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre y del polémico Disclosure Project.



Este último, se creó en 1993 con el fin de conceder la amnistía a aquellos funcionarios de Gobierno dispuestos a violar sus juramentos de seguridad para compartir información privilegiada.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad