[Video] En Bucaramanga se realizó la primera implosión controlada de un puente en Colombia

En un segundo se realizó la implosión del puente de conucos, una estructura que lleva medio siglo en Bucaramanga, con el fin de avanzar en las obras del tercer carril.



La empresa Atila Implosiones, la misma que se encargó de la operación del edificio Space en Medellín, fue la encargada de realizar esta operación que no dejó afectaciones en las edificaciones aledañas.



Aunque se presentó un retraso de seis horas por inconvenientes logísticos, la implosión se realizó sobre las 2:06pm de este sábado 4 de junio.



Aunque no revelaron la cantidad de kilos de indugel que fueron necesarios para la implosión, si informaron que fueron puestos en 1500 agujeros que se hicieron desde la noche anterior.



La autopista que conecta a Bucaramanga con Floridablanca estará cerrada durante todo el fin de semana festivo por lo que hay pico y placa este sábado domingo y lunes en los dos municipios.

Crédito del video: Nataly Ayala